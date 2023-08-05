娛樂

楊紫瓊年底返家鄉辦婚宴
影星楊紫瓊上月跟拍拖19年的法國富豪男友Jean Todt於瑞士成婚，由於兩人都十分低調，故當日出席見證的親朋好友並不多。而昨日有指兩人將於12月16日在楊紫瓊的家鄉馬來西亞舉辦婚宴招待親朋，之前她拿下奧斯卡最佳女主角後也曾衣錦還鄉，今次在家鄉舉行婚宴實屬情理之內。
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