王丹妮諗買車 等老公送驚喜

藝人王丹妮與魏浚笙（Jeffrey）昨日在九龍塘出席汽車活動，最近搬新居的王丹妮有買車代步的打算，方便帶小朋友外去遊玩。問到可會要求老公羅孝勇送車？她笑說：「唔會，自己做嘢自己買滿足感大啲，不過當然有surprise都唔拘。」不過王丹妮未接收驚喜之前，便先給老公驚喜，前日是羅孝勇的生日，當晚王丹妮跟他撐枱腳歎燭光晚餐慶祝，浪漫地過二人世界，此外，羅孝勇又上載跟老婆和繼女一家三口的溫馨合照，並留言感謝大家的祝福。

魏浚笙筆試終合格 至於年初考駕駛執照筆試「肥佬」的Jeffrey，曾遭網民嘲笑顏值與智慧不合比例，昨活動期間他尷尬地公布喜訊，指筆試已經合格，引來粉絲一陣歡呼聲，他笑說：「其實唔值得去炫耀，但係自己對車真係好有興趣。」已成功考取車牌的王丹妮對Jeffrey大有信心：「你都好快有。」

Jeffrey接受訪問時透露首次筆試的前一晚工作到凌晨，今次則準備充足，故順利合格，明年2月將考路試，預計12月會密密學車。已經搣甩「P牌」的王丹妮當日一次便成功考取車牌，問到Jeffrey對此會否感到壓力？他說：「唔會，今次都係考自動波，個腦暫時未運作到棍波車。」