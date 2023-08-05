獨家訪問：訪孟加拉捱足4針 唐詩詠呵護少女心

唐詩詠現時在孟加拉進行探訪，由於當地天氣炎熱及經常下雨，詩詠因皮膚敏感長出不少粒粒。她指今次探訪透過遊戲及各項活動傳授知識，更有教女童如何處理女性月事。

視后唐詩詠離開無綫後有較多私人時間，除了搞舞台劇、去旅行及約朋友聚會外，日前又應邀去孟加拉進行探訪，別具意義。詩詠現時身在當地繼續行程，由於以前不停開劇，當時根本騰不出時間，故今次收到有關機構邀請時，她一口答應，展開首次探訪之旅。

詩詠昨日接受本報訪問時，指出發前做了不少資料搜集，更接種了4劑防疫針，包括傷寒、日本腦炎及破傷風等。當地天氣相當炎熱，每日氣溫高達36、37度，而且經常下雨，她亦做足準備：「帶定水靴，因為成日落雨，而且一落就水浸。除咗去首都達卡之外，我仲要去一個鄉村，嗰度好多烏蠅同蚊，又有登革熱。我以前拍外景試過一款蚊怕水，搽咗真係冇蚊叮，今次都有帶。」她多年前去過尼泊爾，在當地試過水土不服，故她今次主要食雞蛋，另由於天氣太熱難適應，她因皮膚敏感長出不少粒粒。

改名做Miss Hong Kong 她透露今次主要是去當地學校、教學地方及託兒所，探望當地小朋友。期間，她跟多位女童做訪問，並教導她們月事的知識：「講解畀佢哋知月經時要點處理，亦會教佢哋成長期間遇到事情時嘅心理調節。」她又笑指當地工作人員經常忘記她的名字，故不時稱呼她為「Miss Hong Kong」。