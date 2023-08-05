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林心如霍建華結婚7年 黐實碰杯
台灣女星林心如與老公霍建華結婚7周年，於社交平台上載兩公婆歎紅酒的碰杯照片，看餐具的擺放，兩人原本面對面坐，但拍照時心如即坐在老公身旁，非常有情趣。多位圈中好友藍心湄、陳意涵與陳美鳳等送上祝福，心情靚爆的心如逐一回覆表示感謝，不少粉絲留言：「華哥心如姐永遠幸福快樂，愛你們！」
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