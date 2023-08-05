檢方上門搜查 黃子佼否認性侵

台灣主持黃子佼今年6月捲入「#Metoo風波」，被爆涉性騷擾後一度自殘。隨着事件不斷發酵，台北市有關當局昨日前往黃子佼的寓所搜索，太太孟耿如亦在場。經過有關部門偵訊後，有指黃子佼昨午3時半前往台北地方檢察署接受複訊，否認性侵指控，辯稱雙方是合意性交，為了拍攝藝術照才發生性行為。