趙露思「寵」愛有加 網民爭做貓

內地人氣小花趙露思除了是劇組的搶手貨，亦深得廣告界歡迎。最近她成為法國護膚露品牌的代言人，於廣告中穿白色露肩露腰長裙，盡顯「甜寵女神」本色，一顰一笑冧到網民暈得一陣陣。廣告中，有隻可愛白色小貓做她拍檔，她將貓仔輕擁入懷，一班網民看得牙癢癢，個個想爭住做她懷裏的小貓，可以親近女神。