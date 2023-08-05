莊子璇施壓「夾口供」 郭珮文唱反調

候選港姐莊子璇被指在其他佳麗面前擺款遭杯葛，她昨日現身活動時自稱對人好，但被她點名「最老友」的郭珮文僅指「幾好」，又口快快指她似黃心穎，驚覺失言後嚇到改口。

港姐大熱莊子璇最近是非纏身，被爆對幕後人員態度親切，但對其他佳麗就擺架子，遭群起杯葛。昨日一班候選佳麗現身美容中心活動，莊子璇解釋有關傳聞：「同幕後一齊工作好耐，大家有講有笑，冇諗過因為咁樣畀人講。」問到跟其他佳麗的相處情況？她自言跟部分佳麗相處不錯，當中與郭珮文及鄧凱文最老友：「一定有Friend有唔Friend，但我感覺唔到有人唔鍾意我。」並問身旁的郭珮文：「你覺得我對你好唔好？」郭珮文卻只表示「幾好」，莊子璇似乎不太滿意答案：「幾咋？」郭珮文即急急轉口風：「很好。」對於被網民封為「黃心穎2.0」，莊子璇笑言：「不敢當！」豈料郭珮文再度柴台：「有啲似喎！」之後又改口：「唔係，我認錯人。」問到會否覺得似黃心穎一樣進擊？莊子璇表示：「我喺後台唔講嘢，我係小透明。」