娛樂

炎明熹睇演唱會 變集郵對象

鄭丹瑞遇上炎明熹，當然要合照留念。 鄭丹瑞遇上炎明熹，當然要合照留念。
鄭丹瑞遇上炎明熹，當然要合照留念。
「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）早前宣布將入讀理大，現放暑假的她日前相約朋友欣賞天王郭富城的演唱會，她在社交平台分享照片，雖然未見她與城城合照，但卻成為集郵對象，城城經理人小美及藝人鄭丹瑞爭相與她合照，可見她人氣強勁。另外，Gigi又到了室內展覽館玩機動遊戲，大方分享玩樂時的狼狽表情。
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