不問江湖事 在乎獎項 張敬軒培訓新星進軍韓國

歌王張敬軒遭港台頒獎禮冷待，入行多年的他直認在乎獎項，會努力爭取，亦會主動出擊向電台「打聽」。銳意開培訓學院栽培新世代的他，指香港藝人在韓國有市場，有意為新一代鋪路進軍韓國！

張敬軒昨日到中環出席手機活動，吸引大批絲紛冒熱撐場，保安要將皇后大道中一段路暫時封閉，軒仔識做地走近粉絲玩自拍。提到開設藝人培訓學院，早前到韓國出席活動的他坦言近年與兩間韓國藝人代理、音樂人和演藝教練接觸：「自己要做練習生，要學到老，學海無涯。」又透露其網上節目《軒公敲碗》將首次邀請韓星做嘉賓，大讚當地藝人工業發展較香港成熟。

「唔會離開呢個行業」 韓國的造星公司有來自香港、泰國等練習生，而軒仔的學院以香港為基地，未必會跟從韓國的經營模式，他指香港藝人在韓國都有市場：「以前張國榮同周潤發喺當地都好多粉絲，只係中間斷咗層。（你接番線？）我接線？做接線生都好呀！期望下一代，幫佢哋鋪吓路，但自己係唔會離開呢個行業。」問到可想去韓國發展？他透露歌曲《只是太愛你》已錄製日文及韓文版，預計明年初推出。再問是否想做Oppa？他笑言：「我個司機大叔都畀人叫Oppa，唔好太在意個名。」

對於英皇娛樂不滿港台頒獎禮冷待他，軒仔表示很久沒有過問江湖事：「但未至於唔在乎獎項，獎項係人哋頒嘅，評選有自己嘅機制，冇去了解。入行咁多年，心態係今年冇就出年，人哋唔係『老奉』畀你。」提到網民戥他不值，他說：「畀心機唔係得我一個，長江後浪推前浪，變幻原是永恆，必須要努力爭取。」他坦言去年沒上過港台，亦很少去其他電台，他笑言要致電周國豐，其後得知對方已辭職，他笑言：「咁我買點心上電台先，好似唔得，咁我去電台餐廳食嘢同收風。」