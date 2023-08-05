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獨家消息：「A0女神」開齋！ 林愷鈴秘戀楊天宇 失「手」洩蜜

林愷鈴與楊天宇因出席活動而結緣，兩人十分合襯！ 林愷鈴與楊天宇因出席活動而結緣，兩人十分合襯！
林愷鈴與楊天宇因出席活動而結緣，兩人十分合襯！
最近「A0女神」林愷鈴（Ashley）驚爆秘撻爆肌型男楊天宇（Angus），兩人去年因出席活動而結緣，近日有讀者爆料指Ashley社交網的一張飲咖啡相不慎露出Angus的手，令戀情外洩，兩人又不時在社交網前後上載相同地點的獨照低調放閃，如今女神封盤，相信令不少宅男心碎！
年僅23歲的女神林愷鈴青春無敵，除有一定的音樂造詣外，更對圍棋、劍擊及馬術等有所認識，可謂動靜皆宜，畢業於港大建築系的她堪稱圈中的女筍盤。入行8年的她與緋聞零關係，不過近日本報卻接獲讀者報料，指Ashley早前於社交網上載一張飲咖啡相，相中不慎露出男友的手，而「背後的男人」正正是英皇力捧的小生楊天宇！
Ashley與Angus同是模特兒出身，去年11月兩人應手錶品牌之邀出席活動，女方事後也有在社交網上載活動照及連Angus在內的4人合照，雖然當時兩人未有太多交流，不過，由於他們的成長背景兼朋友圈子相若，加上均是愛狗之人，不時會在網上大晒跟狗狗玩耍的照片，故此相識不久便一拍即合，但為免影響雙方事業，經商量後決定低調發展戀情，而Ashley早前開出揀男友的條件首要是「愛才」，似正暗指Angus！
忍唔住隔空放閃
為免戀情曝光，一對小情人自拍拖以來凡事顯得小心謹慎，不過在社交平台難免「留痕」，除了Ashley的照片無意間露出Angus的手之外，兩人曾先後上載身處赤柱及淺水灣沙灘的獨照，5月底Angus先晒出在赤柱飲椰青的相，Ashley亦於6月上載在赤柱的相片，相中她笑到見牙唔見眼兼彎腰，地面則有拿着相機的手之倒影，Angus再次「出手」。另一次他們相隔2日在網上甫了在淺水灣的相片，Angus騷肌曬太陽，Ashley則是大頭照，顯得小心翼翼，但又忍不住隔空放閃。而且記者發現每當Ashley發貼文，Angus很多時即極速點讚，情況與當初同經理人公司的陳家樂力追連詩雅時，動作不謀而合，愛得甜蜜卻低調。
現年28歲的Angus本身經濟條件不錯，夏威夷出生的他中小學時曾就讀本地名校，及後於美國西雅圖華盛頓大學經濟系畢業，求學期間更是排球、欖球及手球校隊成員，與熱愛運動的女友絕對啱Key。滿身肌肉兼身高6呎的他於5年前加盟英皇娛樂開始獲力捧，近年多套重頭電影包括《怒火》及《爆裂點》等都獲派重要角色，可見相當受重視。
由於事業正處於起步點，Ashley與Angus近期各有各忙，女方主演的劇集《冰上火花》推出在即，又是不少品牌活動的寵兒，銳意進軍樂壇的她更不時拍唱歌片上載到互聯網分享。而Angus近日則忙於夥拍湯怡拍攝劇集《轉角綄沙街》，同時亦被點名夥拍謝霆鋒及陳偉霆，稍後演出新戲《無限任務》，經理人更安排他與艾妮合拍婚嫁首飾廣告。雙方見面時間不多，卻反令彼此更珍惜相處時光，而Angus年前曾與「文青女神」袁澧林拍拖逾年，及後和平分手，他對Ashley和盤托出未有絲毫隱瞞，贏得女友的信任一票，身邊人更對這段戀情十分睇好。
林愷鈴在社交平台上載的照片分別露出了楊天宇手拿相機的倒影及手。林愷鈴在社交平台上載的照片分別露出了楊天宇手拿相機的倒影及手。
林愷鈴在社交平台上載的照片分別露出了楊天宇手拿相機的倒影及手。
兩人各自Po出遊淺水灣的獨照，以掩人耳目。兩人各自Po出遊淺水灣的獨照，以掩人耳目。
兩人各自Po出遊淺水灣的獨照，以掩人耳目。
楊天宇高大有型兼操得一身爆肌身形。楊天宇高大有型兼操得一身爆肌身形。
楊天宇高大有型兼操得一身爆肌身形。
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