情傾爆肌二線男星 Jisoo撻着安普賢 香閨培情

韓團BLACK PINK的28歲成員Jisoo昨日被爆暗撻35歲男星安普賢，男方被拍得街坊裝送外賣上女友香閨密會斷正，雙方火速認愛！

出道7年的Jisoo前年曾與國腳孫興民傳緋聞，但遭事務所否認。昨日她驚爆暗撻韓劇《梨泰院Class》及《今生也請多指教》男星安普賢，雙方經常在女方香閨密會。安普賢被拍得穿短袖Tee、短褲及踢拖駕車抵達女友位於首爾龍山區的寓所停車場，戴帽、墨鏡及口罩掩人耳目的他拿着外賣送上門。Jisoo結束海外巡唱翌日，他亦會準備外賣上女方家約會。貴為當紅偶像的Jisoo出名是「宅女」，平日除了工作，多留在家中，加上太過出名，只能選擇家中約會，而組合一直忙於海外巡唱，她留韓的日子不多，幸得男友遷就其行程，爭取時間見面。

據韓媒推斷，2人交往約3個月，身邊人指兩口子對演技、唱歌及時裝潮流同樣感興趣，有不少共通話題。Jisoo之前主演韓劇《雪降花》，安普賢則為《今》劇獻唱OST，雙方可在音樂及演技方面作交流，而在兩周前2人曾同場出席韓片《走私》VIP試映會。

事務所罕有極速認愛 BLACK PINK所屬的YG事務所之前對於另一成員Jennie與天團防彈少年團（BTS）成員V的戀情不置可否，但今次對Jisoo事件罕有極速認愛，指2人互有好感，正在互相了解的階段；男方所屬的FN事務所亦希望外界給予支持。

拳擊手出身的安普賢平日最愛操肌，不時網晒爆肌照，更曾被當地健身教練選為身材最正的男星。他曾在節目中透露理想型是孝順父母的女生，3年前已被母親催婚。此外，有網民公開他之前曾上傳疑似在Jisoo寓所內拍攝的照片。至於《雪》劇男星丁海寅，昨日受訪時大方向Jisoo送祝福，跟安普賢私交甚篤的他坦言是透過報道才知2人交往，希望他們一直幸福，但不少Jisoo粉絲認為只屬二線男星的安普賢配不上女神。