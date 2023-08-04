暢所欲玄：己土日天干命格如何

己土出生的八字，日天干之命主。己土田園之土，帶有濕潤性質，最喜歡太陽照耀，可以令己土有營養，農作物得到好好生長。己土雖然是濕潤，但也喜歡露水，己土命主見太陽丙火與甘露癸水，富貴可期。

己生於春，播種好時機，春木為己命主之官殺。太陽丙火，是為第一須見於命中，加上雨露癸水財星，事業錢財無憂慮之心。如不見太陽丙火在命中，更見疊疊財星，正是為財憂為財忙。

己土生於夏，夏日炎炎喜雨水，財星癸水天干透出，更見地支強根。癸水不但是錢財剋制夏天火，而且是調節溫度之喜神，再加上己土天生喜愛癸水，正是一神三用，想窮也難。

己土生於秋，秋收田土虛浮無營養，命中須見太陽丙生土旺營養。己土根深有太陽，良田千畝慶豐收，若是孤土無根無陽光，瘦田辛苦耕耘收成少，難為子孫常飢餓，營養不良有誰憐。

己土生於冬，冬天水旺成冰，土凍難生萬物，正是萬物休養生息之時。土以旺水為財，冬土喜向陽，不論太陽丙火還是燃燒萬物之丁火，佳為調節氣候之吉神。更見甲乙木來通關水火之戰，正是財官印綬三般物，世上人人皆喜愛。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅