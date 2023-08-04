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葉璇着羊毛雨靴驚中暑
近年於內地發展演藝事業的葉璇，日前自爆在炎夏中穿上羊毛雨靴，震驚網民。她表示隨便穿了一對羊毛雨靴便駕車外出，以為車內不會太熱：「沒想到最後要行路去坐地鐵，更裝可憐稱怕自己行到半路會中暑暈低。萬一我僥倖還能撐到餐廳吃飯，請接受我的腳汗需要脫鞋和襪來晾乾。」
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