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熊熊賣內衣 被買家刁難
台灣藝人熊熊（卓毓彤）樣靚身材正，G Cup身材令人留下深刻印象。近期主力搞網上內衣生意的她，竟被買家惡意棄單，牽涉金額過萬台幣。她透露自寄出商品後，買家就「不取貨、不回覆」，更聲稱「人不在台北」，要求她往後再寄貨，但竟然被熊熊發現對方在台北行商場，最終令她忍無可忍找執法人員處理。
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