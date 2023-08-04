鞠婧禕一舞傾情 跳唔停

內地女星鞠婧禕近日透過社交平台分享了練習舞蹈的相片，身穿白色吊帶上衣的她，全情投入表現專業，雖然練到大汗淋漓，但仍堅持着未有叫停，工作態度令人欣賞。另外，工作室亦發放了她的工作美照，見她身穿露肩晚裝，展現鎖骨美態，加上迷人甫士，令粉絲暈晒大浪。