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鞠婧禕一舞傾情 跳唔停
內地女星鞠婧禕近日透過社交平台分享了練習舞蹈的相片，身穿白色吊帶上衣的她，全情投入表現專業，雖然練到大汗淋漓，但仍堅持着未有叫停，工作態度令人欣賞。另外，工作室亦發放了她的工作美照，見她身穿露肩晚裝，展現鎖骨美態，加上迷人甫士，令粉絲暈晒大浪。
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