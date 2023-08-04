娛樂

范丞丞接林峯棒翻拍經典
藝人林峯主演、於2002年播出的無綫劇集《雲海玉弓緣》，被視為經典作之一，最近，傳有內地製作公司將會把這部小說作品改編重拍，有指男主角由內地當紅男星范丞丞演出，而女主角則屬意女團SNH48成員孫珍妮。據劇組消息稱，開機時間為今年10月，預計拍攝120日，主要於橫店、象山和新疆等地取景。
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