8月4日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月04日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
范丞丞接林峯棒翻拍經典
藝人林峯主演、於2002年播出的無綫劇集《雲海玉弓緣》，被視為經典作之一，最近，傳有內地製作公司將會把這部小說作品改編重拍，有指男主角由內地當紅男星范丞丞演出，而女主角則屬意女團SNH48成員孫珍妮。據劇組消息稱，開機時間為今年10月，預計拍攝120日，主要於橫店、象山和新疆等地取景。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230804-0804_00282_062/范丞丞接林峯棒翻拍經典
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc