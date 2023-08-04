吳京突破重圍 踩單車趕宣傳

內地紅星吳京多年來拍攝了不少高水準的電影作品，成功憑電影《戰狼》系列脫穎而出，成為票房靈丹妙藥，及至電影《流浪地球》系列、《長津湖》系列，更是票房口碑雙收，成為了中國影史首位累計票房突破300億元的演員。醉心電影工作的他，為了電影可以奮不顧身，就算是宣傳也同樣不惜一切，日前便有網友上載他現身湖南長沙的視頻和照片，見吳京身穿印有電影名字的藍色宣傳上衣，下身穿上白色長褲，在路上踩單車奔馳。

被讚為環保出力 據知，當時吳京正前往戲院宣傳電影，由於正值下班的高峰期，路面嚴重塞車，吳京跟電影製片方的人眼見沒有辦法準時抵達目的地，最終選擇了最為方便的踩單車方式前往，成功避開堵車。網友指當時以為自己認錯人，不敢相信大明星竟就在身旁踏單車，待確定是吳京後，他已高速離開，期間與很多途人擦身而過。

吳京順利抵達戲院後，便向現場人士透露因塞車而以單車代步。事情曝光後，網友讚吳京貼地和專業，指他對推動環保不遺餘力，給粉絲帶來正面教材。