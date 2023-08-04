陳凱琳木婚等人服侍 吳業坤老婆𢱑夫婦檔拍戲

陳凱琳（Grace）與濱口愛子（Aiko）昨日出席活動跟大廚學煮菜，Grace笑指當年參加《美女廚房》後慘被封「地獄廚神」，令她發憤學廚藝：「有咗家庭後，更加覺得自己煮一餐畀家人食係好幸福嘅感覺。」又笑指曾經「砌老公生豬肉」：「佢唔食牛，所以我學整豬扒，見外表金黃諗住食得，點知切落去係生嘅！」提到快將迎來結婚5周年，她明言想享受2人世界：「好耐冇試過兩個出街拍拖，日日喺屋企服侍3個仔，難得有機會，都想出去畀人服侍。」問到會否送個女兒給老公做生日禮物？她笑說：「唔使啦！我咁可愛！」

遇赤膊路人嚇一跳

至於Aiko活動上多次以廣東話對答，她透露有上堂學寫中文，很喜歡在港生活：「人好好、有魅力，嘢好食！」她笑言生活中有些事情令她受到衝擊：「有人會唔着衫喺街行，嚇一跳，日本唔會見到。」今次是她來港後首次出席活動搵真銀，她透露已簽約經理人公司，直言想與老公合作拍戲，又大方表示不介意老公拍戲有接吻鏡頭：「冇辦法啦，做嘢嘛！（但吳業坤話唔接受你拍咀戲喎？）吓！真係㗎？」她又表示婚後隨夫姓，證件已改名為「吳愛子」。