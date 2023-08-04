《十大中文金曲》餘波未了 張敬軒遭冷待 英皇嬲爆港台

英皇娛樂不滿港台「金曲」頒獎禮冷待旗下歌手張敬軒、李幸倪與泳兒，連月來謝絕歌手現身港台活動。港台自知安排失當，主動向英皇解釋，希望雙方能夠破冰！

英皇娛樂跟港台多年來關係融洽，盛傳港台因《十大中文金曲》頒獎禮激嬲英皇，令雙方關係起了變化。有指英皇不忿旗下歌手張敬軒、李幸倪（Gin Lee）與泳兒等遭港台「冷待」，已連續3個月拒讓旗下歌手參與港台節目訪問或活動，而港台也知衰，派員主動跟英皇溝通，希望雙方能夠和解。

港台頒獎禮早於5月曲終人散，當日出席歌手寥寥可數，星光暗淡惹來負評。去年只推出過一首歌的軒仔擺明讓賽，4個樂壇頒獎禮都缺席，但當港台舉行頒獎禮前率先公布「優秀流行歌手大獎」名單，軒仔爆冷十大不入，令人大感詫異，已惹來賽果不公說法。但最令英皇氣憤是當日記者會，僅得英皇歌手Gin和泳兒畀面現身，兩人早上接獲通知，即趕頭趕命到電台，怎料到場後才發現其他得獎者全部缺席，英皇有感港台安排有欠妥當！

提早拉隊離場 到頒獎禮Opening，港台要靠Gin和泳兒撐場，超過一半得獎者冇影，包括奪女歌手大獎的鄭欣宜、男團MIRROR等，更有多位二、三線得獎歌手冇到但有獎攞，但同樣缺席的軒仔卻離奇捧蛋！雖然英皇歌手Gin和泳兒擸了5個獎，加埋男新人黃明德的優異獎，但有人目睹頒獎禮當晚，英皇不願再做布景板，未完騷已拉隊離場。

據知，英皇至今仍氣難下，覺得跟港台關係一直良好，旗下歌手也盡量配合，可惜換來「厚此薄彼」的對待！港台得知英皇震怒，即主動派人溝通解釋，希望能緩和雙方關係，重修舊好。而英皇高層受訪時否認此事：「我們Gladys（李靖筠）剛剛先至做完港台《騷動音樂》。」據知節目尚未播出，看來破冰有望。