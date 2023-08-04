中娛星動：兩父女輪住「報喜」？ 竇靖童驚傳與女導演海外結婚

天后王菲與竇唯的愛女竇靖童，多年來感情生活一直成謎。前晚突然傳出她與同性導演於海外結婚，事件震驚娛樂圈並持續發酵，更登上了熱搜首位！

王菲與首任丈夫竇唯離婚後，生活各自各精彩。日前突然傳出竇唯疑已有新歡，網上瘋傳一張他與年輕女伴在餐廳約會吃飯的相片，爆出父女戀，熱爆娛樂圈。話口未完，竟再傳出他與王菲的女兒竇靖童與同性導演李孟橋於海外結婚，「婚訊」即蓋過了父親新戀情的傳聞。竇靖童的「婚訊」愈傳愈盛，她與李孟橋的名字火速登上熱搜第一位，引爆熱議。

當事人開腔闢謠 據知，李孟橋比1997年出生的竇靖童年長12年，曾在北京電影學院修讀電影導演，醉心電影工作的她，2021年曾與竇靖童合作電影《只是一次偶然的旅行》，目前2人又再合作另一部新劇《她的生存之道》，可謂愈走愈近。

有網民發現竇靖童右手無名指上戴上戒指，即被推斷為婚戒。而從李孟橋的社交平台可見，今年2月14日情人節，她上載了竇靖童愛貓的照片，疑似一起共度，令傳聞甚囂塵上。結果，不少網民紛紛在2人的社交平台留言送上祝福。事件震驚娛樂圈並持續發酵，李孟橋終開腔向媒體回應傳聞，表示只是謠言。