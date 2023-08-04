「你哋變成我真正家人」 姜濤喊住多謝粉絲 自認乞人憎

男團MIRROR「人氣王」姜濤於演唱會上自嘲乞人憎，眼濕濕表示多謝粉絲不離不棄，承諾將所有粉絲當作家人看待。而林海峰以神秘嘉賓身份登場，大爆電台因姜濤將陳年大鐵閘換上新閘，足見姜濤的影響力強勁！

姜濤一連四場的個人演唱會前晚在亞博揭開序幕，施展渾身解數跳唱共20首歌，他說：「好榮幸生為歌手，因為人太多情緒，作為歌手可以將情緒全部寫喺歌入面，最緊要喺歌中找到共鳴，無論犯錯定成功都要保持謙卑，呢個係我成日提醒自己。」

現場播放片段，見他凌晨時分在街頭拿着應援燈及摺櫈，體驗「姜糖」的追星生活，並自嘲：「姜濤好乞人憎！」之後他哽咽說：「呢兩年好驚同冇自信去面對大家，好對唔住大家，唔應該懷疑大家喺唔喺度，應該同大家緊密多啲，由依家起我要將你哋變成我生命中真正家人，辛苦你哋！」場面感人。

姜濤的跳舞老師、ERROR成員肥仔以嘉賓身份出場，肥仔笑言：「我第一次感受到徒弟粉絲嘅力量。」隨即用毛巾為姜濤抹汗，又要求對方在毛巾上簽名，隨後兩人合唱《特務肥姜2.0》，全場尖叫。之後神秘嘉賓林海峰（Jan）驚喜現身，現場先播出2020年叱咤頒獎禮片段，當時Jan頒「我最喜愛的男歌手」給姜濤，他笑言要重現當日頒獎情況，姜濤反問：「咩表情呀？」全場大笑。

電台為「姜糖」換鐵閘 接着Jan將演唱會變棟篤笑，指「姜糖」為廣告界及廣播道帶來新面貌：「電台因為你哋換咗鐵閘，我喺電台30幾年，電台只係會換廁紙同主持人。你哋好犀利，前排30幾度，個個都係熱暑人，但冇人暈，所以姜濤你都唔可以暈。」他續稱：「我頒完獎畀姜濤，我人氣高好多，事業創新高峰，社交網留言全部話感謝林公子咁愛錫姜濤，我得獎都冇咁多留言，最多嘅留言係樂壇已死、林狗得獎天理不容，所以我寧願頒獎都唔想得獎，所以姜濤你唔係要努力成為亞洲第一或者紅過羅湖，而係要努力成就我，個獎係屬於我。」

姜濤全程未能插嘴，直至Jan落台後，他無奈說：「你轟炸到我講唔到嘢，我哋冇綵排唔知會咁狀況。」笑爆全場。