獨家消息：被爆黐幕後攞着數 莊子璇自恃大熱擺款 港姐群起杯葛

今屆港姐大熱莊子璇得到視后胡定欣及師姐馮盈盈「加持」後有恃無恐，港女性格浮面，被爆愛黐幕後攞着數，又在其他佳麗面前擺架子，引起眾人不滿，遭群起杯葛！

《2023香港小姐競選》候選佳麗莊子璇早於面試階段已被封「嫩版蔡依林」，入圍後先拔頭籌奪得「一見鍾意佳麗」獎項，一直是風頭躉。早前她在越南拍攝外景時再下一城，贏得「越南越愛香港小姐」獎項，加上有「視后」胡定欣及冠軍級師姐馮盈盈點名「加持」，風頭一時無兩。成為大熱的她，人紅是非亦隨之而來，據悉她連奪兩獎後似乎開始變調，「港女」勢利性格浮面，被爆拍攝時狂黐撰稿員及攝影師等幕後工作人員，並不時賣口乖氹他們，大獻殷勤希望攞着數，不少佳麗看在眼中，大為反感。

對工作人員「親切友善」的莊子璇，在其他佳麗面前則是另一副模樣，自恃是熱門的她擺出「阿姐款」，不時指指點點，令不少佳麗感不滿，群起杯葛。向來愛在社交網晒相爭取曝光率的她，近期更被網民封為「黃心穎2.0」，雖然成為眾矢之的，但她勝在EQ高，扮冇事發生。

黎諾懿批零勝算 而16位候選佳麗昨日在尖沙咀出席健康產品活動，分組玩遊戲答問題，又擺甫士爭奪「最美Pose」獎項，最後由王怡然贏得冠軍，亞軍及季軍則為鄧凱文及吳詠婷。受訪時，王怡然與莊子璇被問到如何保養身體準備決賽，前者指之前「中招」幸已痊愈，會多飲水保持健康，同時對於首次奪獎大感興奮。至於是非纏身的莊子璇突然「示弱」，自認身體孱弱是「藥煲」：「我好容易病，之前已經病咗，越南外景又病，今日都有少少聲沙沙，希望病多啲，決賽就唔好再病。」提到早前去越南拍攝外景時獲胡定欣大讚，她表示：「有啲受寵若驚，好多謝佢，喺後台都有同佢傾偈。」問到她一直是風頭躉，可擔心其他佳麗眼紅？她語帶雙關：「做好自己，人哋點睇係人哋嘅事，把口喺人哋度。」

此外，一眾候選佳麗早前去越南峴港及會安拍攝的外景特備節目《2023香港小姐競選Hello Miss Hong Kong@越南》明日在翡翠台播出，她們除了拍攝MV及Profile花絮外，又在晚宴中進行個人戰及盡訴心中情。拍攝期間，莊子璇、郭珮文及王敏慈同樣表現突出，莊子璇自言私底下是宅女，最愛日日在家中打機及煲劇，笑言希望參選也像平時打機一樣保持「升呢」。節目中，大會司儀黎諾懿化身「睇相佬」，並抵死指她「零勝算」，她淡定回應，並一度扁嘴賣萌，贏得全場掌聲。

至於王怡然亦盡展精靈一面，黎諾懿問她會將風車送給台下哪一位，她即甜笑望着樂易玲賣口乖：「我會送畀樂小姐，因為係佢喺第一輪面試度揀我出嚟，而我參選又一路好順利。」氹得樂易玲笑逐顏開。而在團隊戰時，她又自嘲是隊中唯一沒有「D Cup」身材的佳麗，所以才會獲選隊長。