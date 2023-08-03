華納電影公司美國本部社交網站宣傳《Barbie芭比》時，引用網民將該片結合原子彈之父傳記片《奧本海默》的海報，惹起日本分部不滿，本部其後刪帖與道歉。

最近憑韓劇《歡迎來到王之國》人氣再升的韓團2PM成員俊昊，昨晨在首爾出席品牌活動後，下午便到韓國仁川國際機場，出發往台灣出席今日舉行的運動鞋宣傳活動。