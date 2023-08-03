娛樂

DJ Mochi夜店打碟 玩「凸」襲

韓國性感DJ Mochi最近頻頻到海外吸金，先後到日本大阪和印尼雅加達的夜店打碟。有網民上載她演出時的影片，外表可愛的她繼續以性感造型示人，不時扭動身軀帶動現場氣氛，令觀眾High爆。日前她在社交網上載多張穿比堅尼晒Big爆上圍的靚相，預告會在韓國的夜店蒲頭，令粉絲十分期待。
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