美國巡迴騷賺到笑 Taylor打賞50貨車司機 每人袋78萬

當今國際樂壇一姐Taylor最近於美國舉行《Eras巡迴演唱會》，上月於西雅圖舉行的兩場騷，更被地震學家錄得觀眾狂跳時產生等同2.3級的地震，認真誇張！Taylor的巡迴演唱會門票大賣，已收逾約78億美元，有機會成為史上最賣座演唱會。賺到笑的她決定與員工分甘同味，其中運送表演器材的巡迴貨車司機更獲高額獎金！