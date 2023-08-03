美國巡迴騷賺到笑 Taylor打賞50貨車司機 每人袋78萬
美國天后Taylor Swift最近的巡迴騷大收旺場，她為答謝員工，向約50名巡迴貨車司機每人發放約78萬港元獎金，總數高達約3,900萬港元，認真豪爽！
當今國際樂壇一姐Taylor最近於美國舉行《Eras巡迴演唱會》，上月於西雅圖舉行的兩場騷，更被地震學家錄得觀眾狂跳時產生等同2.3級的地震，認真誇張！Taylor的巡迴演唱會門票大賣，已收逾約78億美元，有機會成為史上最賣座演唱會。賺到笑的她決定與員工分甘同味，其中運送表演器材的巡迴貨車司機更獲高額獎金！
Taylor的美國巡迴演唱會下周便來到尾聲，該筆巡迴完結獎金已於上周末發放，約50名巡迴貨車司機每人可得到約78萬港元，合共約3,900萬港元。之後Taylor會移師墨西哥再開騷。
人人有份 永不落空
據知，除了巡迴貨車司機獲打賞，樂隊成員、舞蹈員、燈光師、聲音技術人員、餐飲部員工等也收到獎金，Taylor可謂夠豪爽！
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