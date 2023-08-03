暢所欲玄：人不可貌相 Vs 相由心生

俗語有云：「人不可貌相」，亦有所謂「相由心生」，誰對誰錯呢？

我們經常遇到一些貌似平凡的人，內心卻蘊藏着驚人的智慧和力量。又有些人或許在外貌上缺乏吸引力，品格卻彰顯出一種獨特的光芒。這種人懂得珍惜和分享，懷有一顆善良的心，總是樂於助人，關心別人的幸福，相信用自己的善意、真誠、愛心和努力去輔導別人，不但能讓對方感受到溫暖，還能深深地觸動人心。

相反，有些人的外表亮麗，內心卻是冷漠和自私，他們可能擁有許多物質和財富，但缺乏基本的人性和真摰的情感。這樣的人往往只注重個人利益，缺乏同情心和愛心。他們的外表可能會迷惑到一些人，但當真相曝光，醜陋的本質和內心就會被揭出來。 因此，我們應該更加注重一個人的內心品格和價值觀，不是僅僅看重外表。

人不可貌相，內心的光芒才是真正能夠打動人心的關鍵所在。我們應該尊重每個人的內在特質，懷有包容和理解的心態，只有這樣，才能真正實現和平共處，互相支持，並共同成長。總言之，不論是「人不可貌相」或「相由心生」，都要勸勉我們要用真誠和善良的心去對待別人，只有這樣的態度和行為，才會給我們的人生帶來更多幸福和意義。

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