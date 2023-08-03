8月3日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月03日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
竇唯執正外形 孖後生女撐枱腳
天后王菲與首任老公竇唯離婚後，現與謝霆鋒打得火熱。經常被拍得獨自食麵的竇唯，近日傳出疑有新歡，網上流傳一張他與年輕女子在餐廳約會食飯的照片，充滿浪漫氛圍，網民紛紛猜測：「竇唯戀愛了嗎？」雖然網民都不看好父女戀，但見53歲的竇唯春風滿面，更將過住的髮髻剪掉，換上一身休閒服，外形明顯企理得多。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230803-0803_00282_063/竇唯執正外形--孖後生女撐枱腳
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc