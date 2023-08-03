竇唯執正外形 孖後生女撐枱腳

天后王菲與首任老公竇唯離婚後，現與謝霆鋒打得火熱。經常被拍得獨自食麵的竇唯，近日傳出疑有新歡，網上流傳一張他與年輕女子在餐廳約會食飯的照片，充滿浪漫氛圍，網民紛紛猜測：「竇唯戀愛了嗎？」雖然網民都不看好父女戀，但見53歲的竇唯春風滿面，更將過住的髮髻剪掉，換上一身休閒服，外形明顯企理得多。