新歌MV播放量破110萬 姚焯菲呼應粉絲應援

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）推出今年第2首新歌《這個姿態》，挑戰全新曲風，加上突破乖乖女形象，成功俘虜粉絲，MV在音樂平台上架至昨日為止，收看次數突破110萬，並於該平台的《音樂排行榜與音樂數據分析（7日數據）》高踞全港第2位，並打入平台的「綜合熱門影片」最高第11位及「熱門音樂影片」最高第10位，成績亮眼。

影貼紙相變蛇精樣

Chantel日前在網上留言答謝歌迷支持：「好開心大家都鍾意《這》，做到呢個新嘗試已經好滿足！大家記得要繼續留意同支持『聲夢』嘅歌呀！我哋會繼續努力。」應援會為《這》曲作出歷來最大規模的應援宣傳計劃，租用港、九及新界共138個燈箱，除了巴士站燈箱，亦在巴士廣告播放MV片段，而Chantel離港返回新西蘭繼續學業前，專誠到巴士站燈箱合照，以示收到應援會為她精心打造的心意。