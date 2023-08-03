陳茵媺「一拖三」返加

前港姐冠軍陳茵媺（Aimee）趁暑假一拖三湊子女返老家加拿大，身為廿四孝媽媽的她揸車帶子女四出玩樂，除了游水外，亦有玩野外活動、機動遊戲等，重視親子活動的她精力相當充沛！

另外，她亦網晒童年照，見她小時候的髮型與現在差不多，五官同樣精緻，笑容甜美，有如小公主般，絕對是美人胚子，相當可愛。