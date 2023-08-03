莊思敏一件頭水着凸顯長腿

藝人莊思敏（Jacquelin）於社交網站分享泳衣照，以美好身段示人。她穿上一件頭紅色泳衣，除了豐滿上圍相當吸睛外，一雙修長美腿同樣十分養眼。見她腰間幾乎沒有贅肉，玲瓏浮凸身形展現線條美，難怪她自信滿滿，笑容滿面。