8月3日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月03日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
莊思敏一件頭水着凸顯長腿
莊思敏身形高挑，長腿養眼。
藝人莊思敏（Jacquelin）於社交網站分享泳衣照，以美好身段示人。她穿上一件頭紅色泳衣，除了豐滿上圍相當吸睛外，一雙修長美腿同樣十分養眼。見她腰間幾乎沒有贅肉，玲瓏浮凸身形展現線條美，難怪她自信滿滿，笑容滿面。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230803-0803_00282_052/莊思敏一件頭水着凸顯長腿
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc