娛樂

莊思敏一件頭水着凸顯長腿

莊思敏身形高挑，長腿養眼。 莊思敏身形高挑，長腿養眼。
莊思敏身形高挑，長腿養眼。
藝人莊思敏（Jacquelin）於社交網站分享泳衣照，以美好身段示人。她穿上一件頭紅色泳衣，除了豐滿上圍相當吸睛外，一雙修長美腿同樣十分養眼。見她腰間幾乎沒有贅肉，玲瓏浮凸身形展現線條美，難怪她自信滿滿，笑容滿面。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc