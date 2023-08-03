梁家輝細女就快嫁 何珮瑜戲接戲操出老鼠仔

藝人何珮瑜銳意走「打女路」，繼武術班後再加入槍械訓練營，巾幗不讓鬚眉，全力為即將開拍的作品衝刺，並宣布正式「回歸」香港發展。

已移居北京數年的何珮瑜（Jeana），前晚在港偕影星梁家輝及葉童出席電影《我愛你！》慈善首映禮。談到早前在內地參加槍械訓練營，原來她是為即將開鏡的兩套電影及一套劇集做準備，她說：「我今次一石三鳥，3部作品都有動作場面，都係演執法人員。開工需要揸槍，啲槍好重，所以要練好啲肌肉先。」

Jeana即場展示「老鼠仔」，又透露返港後不停約友人飯敍：「好多朋友都話我弗咗，所以我唔可以畀自己肥。」在內地生活的她飼養了兩隻小狗，其中一隻早前離世，問到回港後如何打理居所？她說：「我有幾個朋友住喺同一棟樓，平時可以互相幫忙，我唔喺度可以幫手收吓速遞、淋花同照顧狗狗。」

對於《我》片在內地錄得約4億元人民幣票房，主角家輝及葉童高興不已。家輝片中「扮老」，他笑指自己「根本就老」，當記者恭喜他早前嫁女時，他即自爆：「就嚟Double喇！細女靜曦都就快（嫁），不過唔方便透露幾時。（今年內？）盡快啦！（想快啲抱孫？）希望啦！趁我仲有心有力，可以幫手湊。（湊孫就接少啲戲？）已經好少，食緊蕉皮。（新工作？）打住家工，三陪唔少得。（喺屋企拖地、煮飯？）乜都做吓，話明住家工，梗係一腳踢。」

葉童放低美麗包袱 而葉童的角色患有認知障礙，她表示：「真係好大挑戰，呢套戲我豁咗出去，同以前好唔一樣。我拋開晒啲美麗嘅包袱，演完感覺好自由，演戲應該係咁。」並透露稍後會去上海演出舞台劇《李爾王》：「做兩場，不過好有挑戰，因為我個角色完全冇對白。」