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王嘉爾變身足球健將
韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）人氣高企，最近到了泰國出騷，大受當地粉絲歡迎，他除了在當地歎美食之外，熱愛足球的他更網晒落球場踢波的相片。身穿球衣腳踏白色球鞋的他，戴上紅色髮帶變身運動健將，陽光味極濃，加上一頭金髮帥氣十足，不少粉絲被他的足球造型迷倒。
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