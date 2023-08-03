獨家消息：兄弟班拍劇有火花 袁偉豪作「反」 惡鬥陳山聰

陳山聰與袁偉豪（Ben）相隔10年以「兄弟班」開拍新劇，Ben更首度挑戰演大反派，兩人一白一黑抗衡。至於姚子羚首演江湖大嫂，與蔡潔再碰頭，坦言不怕比較。

視帝陳山聰將於下月中夥拍袁偉豪、張頴康、姚子羚、蔡潔及傅嘉莉等開拍鍾澍佳的無綫新劇《反黑英雄》，山聰飾演執法人員，據知當中以Ben的角色最大突破，首嘗演大反派，至於子羚則首演黑幫大嫂。

山聰與Ben向來老友，自2014年拍過《宦海奇官》後未有合作拍劇，相隔10年再度兄弟「埋班」，兩人開心又期待，山聰說：「當年拍《宦》劇時我啱啱返無綫，Ben係第二男主角，之後各有各忙。大家知道我哋幾Friend啦，除咗Crazy Runner，仲係將軍澳福利會，所以收到消息真係開心又興奮！」至於首度跟蔡潔合作，山聰坦言希望擦出火花，問到今次是否要狂操Body？他說：「都要操嘅，跑吓步啦！又唔使操6舊腹肌，我哋以戲行先，唔係腹肌行先，同埋我唔夠時間，暑假要陪仔。」

而Ben已兩年多沒拍劇，今次除了班底吸引外，劇本亦是他接拍的最大因素，他說：「劇本非常好，今次演大反派，我真係未做過，唔同以前心理醫生、天堂哥嗰啲，今次角色好實在、好好玩。反派不嬲大發揮，好玩過正派，自己都期待已久。」說到與山聰10年沒合作，他說：「大家各自拚搏多年，佢依家已經係視帝，平時大家一齊登台多啲。」說到太太張寶兒已有6個月身孕，他說：「屋企啲嘢安排得好好，之後會夾時間陪佢做產檢，基本上11月底就卸貨。（仔定女？）歡迎大家落盤，競猜遊戲，好期待BB出世。」

姚子羚演江湖大嫂 至於女主角姚子羚首演江湖大嫂，她說：「今次呢個大嫂唔係好江湖味，係有學識、有教養。（使唔使打？）未知！但係我諗做大嫂應該有好多手下，相信唔使點打！」說到之前《一舞傾城》有人將她跟蔡潔比較戲份，如今再次同劇，會否再有比較？她笑說：「唔會啦！而且《一》劇最多戲係法蓉姐，其實今次最開心係可以同佳導合作，佢係一位好好嘅監製、導演，睇吓今次角色會唔會有新鮮感。」