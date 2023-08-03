暴曬兩粒鐘冇怨言 粉絲排除萬「欄」 近距離影Ian

男團MIRROR成員Ian昨日到電台受訪，不少粉絲於太陽暴曬下企足逾兩小時等偶像，毫無怨言！Ian甫現身，粉絲即衝到電台閘口，隔着圍欄伸手影相，希望以最近距離接觸偶像。

由於電台事前預告Ian將接受直播訪問，大批粉絲聞風而至，高峰期更逼滿逾百人聚集於大閘門外！當時氣溫高達34度，電台方面主動向粉絲派水「降溫」。而Ian完成工作比預期遲了約40分鐘，隨即由經理人團隊陪同下步出電台門外，逐一為粉絲簽名，相當貼心。

搵張敬軒傾心事 Ian現身時即引起哄動，部分粉絲越界衝到電台閘口，更隔着圍欄伸手影相、索簽名及送禮物，更有粉絲因觸碰偶像手部後興奮大嗌，相當搞笑，而經理人則在旁幫手收禮物。Ian最終花了約半小時為粉絲簽名，離開時不忘揮手，才登上保母車離開。

Ian於電台訪問中表示：「依家已經為下一首歌錄音同拍MV，希望過一陣再上嚟，暫時3首歌，手頭上仲有幾首，今年應該出到5、6首。」他承認性格內向，很少與親友傾私事，但近年學會跟自己對話，了解自己更多。問到誰是他的傾訴對象？他坦言其中一位是張敬軒：「唔知點解係好快同佢哋有互訴心聲嘅信任。」