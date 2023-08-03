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周揚青度假標榜零「照騙」
內地網紅周揚青與羅志祥分手後，生意愈撈愈掂，向來富裕的她更經常外出旅遊，生活充實。近日她在社交網分享多張在馬爾代夫度假的美照，其中水着上陣大騷火辣身材，她發文表示：「照片多到冇時間P了。」講明絕非「照騙」。有粉絲在當地偶遇她，讚她為人友善，相當有禮，雖然當時是素顏，但亦爽快答應合照。
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