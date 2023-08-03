「復騷」全靠Dr Stage 容祖兒入行24年 唱出中年好聲音

容祖兒

容祖兒終於病好重返演唱會舞台，狀態甚佳的她指觀眾就是醫生，全靠他們的掌聲及歡呼聲治病。她指今年是入行24年，笑指15歲參加歌唱比賽至今，可說是「中年好聲音」。

天后容祖兒因病延期3次的演唱會《ANOTHER SIDE……JOEY•MY SECRET•LIVE》，前晚終於恢復演出，英皇娛樂主席楊受成夫婦及好友蔡卓妍都有捧場。病愈的祖兒狀態大勇，感動表示：「Doctor Stage把我治愈了！我可以站在這裏，感受到你們給我的愛，真的藥到病除！」開場不久，她就跟歌迷打招呼：「我好想藉呢個機會，同大家講一聲抱歉！因為之前唔舒服，令大家要延期……今日嚟到演藝都係最錫容祖兒嘅人，因為你哋對我嘅愛，我同自己講，我一定要振作，一定要做好佢！」

病到唱唔到歌好沮喪 今年是祖兒入行24年，15歲就參加歌唱比賽的她笑言現時可說是「中年好聲音」，開心找到終身喜歡的職業外，亦很投入於做歌手及聽眾：「好鍾意香港流行曲，我係聽香港流行曲長大，呢啲音樂一直滋潤我。過去嗰十日對我嚟講實在太漫長，真係有幾日，我病到覺得自己迷失咗，好沮喪、冇晒信心、冇晒心機、唱唔到歌，作為一個喜歡表演嘅人，我希望每次都可以畀到充足水準，但係不停延期，我覺得好Sorry，覺得身體好唔爭氣。」

另外，祖兒昨日在社交平台分享媽媽煮的蓮藕餐，感激對方一心一意照顧她，更指媽咪煮的佳餚，是她吃過全世界美食後最喜歡的米芝蓮。