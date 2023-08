樂隊以《Addicted to That Rush》打頭陣,再唱《Daddy, Brother, Love, Little Boy》、《To Be With You》及《Wild World》等經典歌曲,Eric大讚香港樂迷「Beautiful」,自言永遠不會忘記在香港的回憶。他不時走近台邊跟觀眾近距離接觸,又送上結他Pick做禮物,落台前還做出心心手勢,冧爆樂迷!