激減7kg娶朴寶英 朴敘俊呻冇得Sweet

韓星朴敘俊與朴寶英在新片《烏托邦浩劫》首度演夫妻，可惜因雙雙「落難」而未有恩愛場面，2人坦言感可惜，朴敘俊更自爆為角色勁減7kg。

李炳憲、朴敘俊與朴寶英等前日在首爾松坡區一間戲院出席傳媒首映禮，為驚悚災難片《烏托邦浩劫》造勢。劇情講述在大地震中成為廢墟的首爾，生存者聚集在唯一一座「皇宮公寓」的故事，電影將於8月9日在韓國上映，8月17日在港開畫。

朴敘俊今次與朴寶英演夫妻，他表示在拍畢兩年後再看電影，覺得很有新鮮感，但以第三者立場去看兩夫妻的關係，卻感到很心酸：「我覺得很可惜，如果可以有多些甜蜜的場面給觀眾看就好了。」朴寶英亦認同：「如果觀眾想看到我們甜甜蜜蜜的樣子，應該會感到失望，但我們呈現了夫妻最真實的一面，所以覺得滿足。假如將來有機會，希望可以合作其他作品，給大家看到恩愛的樣子。」

李炳憲冒熱拍冬天戲 問到拍攝時可有遇到困難，飾演「皇宮公寓」臨時居民代表的李炳憲說：「所有演員和工作人員都要在酷熱天氣拍攝冬天場面，所以肉體上非常辛苦，而精神上因為要完全投入角色面對的處境，所以也很辛苦！」

朴敘俊受訪時表示，早前在另一電影《Dream》演足球選手，要落力操肌，但今次飾演較文靜的公務員，所以刻意減磅：「我平時的體重是76kg，但今次減了7kg，在炎熱天氣下拍攝覺得特別吃力。」