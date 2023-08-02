暢所欲玄：化病納吉「銅葫蘆」

早睡早起及保持運動可紓緩心情，如總是經常身心不適，除了及時求醫，家居上可以利用簡單的葫蘆，幫助化解病氣及鬱悶心情。

早於新石器時代，黃河流域一帶已發現葫蘆，首先被視為重要的食物，《管子‧立政》說：「六畜育於家，瓜瓠，葷菜，百果具備，國家之富也」，可見古代將家畜、葫蘆及水果，作為貧富的象徵。葫蘆除了用來食用，其外形及密封性也適合用作盛水及其他物品，濕氣不易進入，可保內裏物品的乾燥。傳說八仙之一的鐵拐李，身邊的葫蘆，不僅是盛水工具，也可以盛酒及仙藥，甚至變成法器。

宗教方面，葫蘆與道教、佛教有着很深的淵源，葫蘆常被種植在房子的前後，被認為是能驅邪的植物，可保衞家園；葫蘆本身也可入藥，味甘，性平無毒，有消熱解毒及潤肺利便的療效。

由於葫蘆有屏蔽外部氣場的功能，古時醫師外出行醫時，身上的葫蘆放置丹藥，以保持藥物不變，因此在風水學上，葫蘆有化解病氣、克制病星的作用。

由於銅製品較重，銅製葫蘆也有助化解住所的穢氣，同時可以安神及穩定磁場，平緩抑鬱的情緒。如有失眠症狀的朋友，可以在床頭放置銅葫蘆。

堪輿學家麥玲玲師傅