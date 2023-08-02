摸Pet Pet：愛狗多過愛人 邢慧敏瞓地 開解厭食犬

2022年香港小姐友誼小姐邢慧敏（Sharon）愛心爆棚，養有兩頭柴犬「飯飯」和「叉燒」及3隻唐貓，5隻貓狗相處融洽。從兩隻狗仔的名字就可知Sharon愛吃叉燒飯，而8歲愛犬「飯飯」亦盡得其真傳，肥嘟嘟的牠同樣為食，而且愛面對鏡頭及親近人，曾拍月餅廣告及亮相電視節目。

Sharon卻偏心「叉燒」，全因牠曾患厭食症，而且前腿試過跌倒骨折。她透露「叉燒」厭食期間情緒不穩，曾與「飯飯」起衝突，當時她選擇將健康的「飯飯」關入籠裏：「覺得『叉燒』有病已經夠苦，如果自己病都唔想畀人困入房。」由於找不到厭食原因，她出盡法寶，每日煮鮮食餵飼，又陪愛犬瞓地，希望「叉燒」感受到主人的愛，終讓牠由孤僻變得開朗。

願暫養被遺棄動物

照顧5個寶貝的Sharon無私奉愛，曾在社交平台得悉有柴犬走失，當時有衝動去救狗，而現時亦樂意提供暫養服務，讓被遺棄的動物有個容身之所：「如果可以幫到忙，暫養我可以，有時見到動物冇人理，個心好唔舒服，做到就做。」她又學習了寵物按摩課程，以便隨時隨地服侍愛犬，問到是否愛寵物多過愛人？她笑言經常被好友林鈺洧取笑，並自言養狗後變得更有責任感，亦學會多關心別人。與媽媽同住的她，指媽媽起初不太喜歡狗狗，現時卻被融化，她說：「養狗好似養小朋友，有種做媽媽嘅感覺。依家我好自律，知道狗狗喺屋企等我，唔會同朋友玩到太夜。」