樂宜Cosplay蜘蛛女搶Fo

DJ女神樂宜熱愛Cosplay，化身「蜘蛛女」穿上超貼身Spider Gwen戰衣，雖然全身包到冚，但緊身剪裁令身形曲線一覽無遺，她現身動漫節即成為亮點。同樣熱愛日本動漫文化的無綫小花羅毓儀都有參戰，她則變身《鬼滅之刃》的「蝴蝶忍」，見她手持日輪刀，眼神銳利又不失可愛，真係入型入格！