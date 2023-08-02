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樂宜Cosplay蜘蛛女搶Fo
樂宜化身「蜘蛛女」，貼身戰衣晒玲瓏曲線。
DJ女神樂宜熱愛Cosplay，化身「蜘蛛女」穿上超貼身Spider Gwen戰衣，雖然全身包到冚，但緊身剪裁令身形曲線一覽無遺，她現身動漫節即成為亮點。同樣熱愛日本動漫文化的無綫小花羅毓儀都有參戰，她則變身《鬼滅之刃》的「蝴蝶忍」，見她手持日輪刀，眼神銳利又不失可愛，真係入型入格！
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