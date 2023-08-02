孖住吃喝玩樂 Baby教碧咸講中文 封「最美Miss」
女星Angelababy演藝事業如日方中，早前更與萬人迷碧咸合作拍攝宣傳片，期間她化身老師教對方講中文，即被封「最美中文Miss」！
Baby早前與英國前國腳、萬人迷碧咸（David Beckham）合作拍攝宣傳片，兩人結伴四圍去，盡情吃喝玩樂，玩得相當盡興。宣傳片所見，碧咸邊食炸魚薯條邊分享家庭生活，Baby明顯被美食吸引，不停狂吃。
英語Talk得
另一個鏡頭所見，Baby充當碧咸的中文老師，教他說一些與足球相關的用語，碧咸愈講愈好，表現得甚有自信。見他們排排坐認真學習，Baby大讚碧咸講得夠標準，同時她大晒英語能力，又舉拇指又歡呼等，碧咸愈講愈大聲，最後兩人擊掌慶祝，場面愉快。網民看過宣傳片後大讚Baby英語講得好，明顯事前做足功課，並封她為「最美中文Miss」。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230802-0802_00282_051/孖住吃喝玩樂--Baby教碧咸講中文--封「最美Miss」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：