孖住吃喝玩樂 Baby教碧咸講中文 封「最美Miss」

英語Talk得

另一個鏡頭所見，Baby充當碧咸的中文老師，教他說一些與足球相關的用語，碧咸愈講愈好，表現得甚有自信。見他們排排坐認真學習，Baby大讚碧咸講得夠標準，同時她大晒英語能力，又舉拇指又歡呼等，碧咸愈講愈大聲，最後兩人擊掌慶祝，場面愉快。網民看過宣傳片後大讚Baby英語講得好，明顯事前做足功課，並封她為「最美中文Miss」。