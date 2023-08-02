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龍門陣
許瑋甯晒肌被嘲雙下巴
許瑋甯自拍晒身材，怎料被取笑。
為新片《不夠善良的我們》剪短髮的台灣女星許瑋甯，向來勤力Keep Fit，近日她在社交網大騷健身成果，對鏡自拍展示「川」字腹肌，身材Fit到漏！有眼利網民搞笑留言：「但你的雙下巴跑出來了。」成功引來許瑋甯回應：「不是雙下巴，是你的美貌溢出來了。」被網民狂讚EQ高。
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