中娛星動：片場相處助入戲 張栢芝爆周星馳零劇本等Mood到
女星張栢芝在內地人氣高企，早前性感亮相節目獻唱名曲，令人眼前一亮。她又分享與周星馳合作的點滴，大爆對方拍戲時的秘聞。
張栢芝在內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》成功突圍而出，人氣一時無兩，事業再闖高峰。雖然早前被前經理人入稟高院，指她收錢不拍戲，索賠逾千萬港元，但無損其心情，繼續為演藝事業拚搏。
《星語心願》掀回憶
當年憑電影《星願》爆紅的她，主唱的插曲《星語心願》唱到街知巷聞，近日她於內地節目《劇好聽的歌》再度獻唱《星》曲，深情演繹感動不少樂迷，勾起集體回憶。
當日栢芝以一襲黑色閃片晚裝上陣，腰間兩側開窿，相當性感。她又分享昔日拍戲趣事，大爆與周星馳合作時沒有劇本，有時甚至不知道對方要拍甚麼，她說：「因為他是非常懂得在拍攝生活當中，每一分每一秒跟我相處，讓我慢慢地、不知不覺地已經投入在劇本裏面，但是我也沒發現，我是從來沒有在現場得到過劇本、台詞。」問到沒有劇本如何投入角色？她說：「就是開始那一秒，他感覺到了，他就確定了，真的很仔細。」
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