中娛星動：片場相處助入戲 張栢芝爆周星馳零劇本等Mood到

張栢芝在內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》成功突圍而出，人氣一時無兩，事業再闖高峰。雖然早前被前經理人入稟高院，指她收錢不拍戲，索賠逾千萬港元，但無損其心情，繼續為演藝事業拚搏。

當日栢芝以一襲黑色閃片晚裝上陣，腰間兩側開窿，相當性感。她又分享昔日拍戲趣事，大爆與周星馳合作時沒有劇本，有時甚至不知道對方要拍甚麼，她說：「因為他是非常懂得在拍攝生活當中，每一分每一秒跟我相處，讓我慢慢地、不知不覺地已經投入在劇本裏面，但是我也沒發現，我是從來沒有在現場得到過劇本、台詞。」問到沒有劇本如何投入角色？她說：「就是開始那一秒，他感覺到了，他就確定了，真的很仔細。」