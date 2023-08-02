謠言被翻炒 林志玲罕有發聲：沒有家暴，只有抱抱

被讚高EQ

事件原本不了了之，怎料家暴謠言近日再度在網上傳得沸沸揚揚，甚少回應傳聞的志玲前晚透過經理人出面澄清，表示夫婦倆過得很好：「希望大家不要再為一看就很假的不實網路謠言操心和傳播了，也提醒不要亂配其他人的圖片喔。謝謝大家關心，姐姐姐夫都很好，結婚就是雙方都要努力經營婚姻保持幸福。」並轉述志玲對相關新聞的回覆：「沒有家暴，只有抱抱，也希望自己傳遞給大家的是正能量，至少會永遠這樣努力着，更希望大家都要把自己的生活過好，快樂每一天喔。」網民大讚志玲的回應可愛又高EQ，不失女神典範。