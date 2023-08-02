謠言被翻炒 林志玲罕有發聲：沒有家暴，只有抱抱
「台灣第一名模」林志玲與日籍丈夫AKIRA結婚4年來一直甜蜜蜜，惟今年3月起傳出她遭家暴，近日相關謠言再在網上瘋傳，志玲終忍不住透過經理人闢謠，更大玩押韻：「沒有家暴，只有抱抱。」獲網民大讚高EQ！
林志玲於2019年與日本天團EXILE成員AKIRA結婚，婚後育有一子，志玲專心相夫教子，早前更宣布息影，而近年為方便照顧母親，一家三口由日本搬返志玲台南的老家定居。
志玲婚後生活幸福美滿，但今年3月網上瘋傳她疑似遭受家暴送院、躺在病床的照片，內容言之鑿鑿稱林志玲連鼻子都被打爆，消息震驚網民，後來有眼利網民發現相中人並非志玲，而是南韓女星李敏英多年前受傷的照片，家暴之事只是無中生有。
被讚高EQ
事件原本不了了之，怎料家暴謠言近日再度在網上傳得沸沸揚揚，甚少回應傳聞的志玲前晚透過經理人出面澄清，表示夫婦倆過得很好：「希望大家不要再為一看就很假的不實網路謠言操心和傳播了，也提醒不要亂配其他人的圖片喔。謝謝大家關心，姐姐姐夫都很好，結婚就是雙方都要努力經營婚姻保持幸福。」並轉述志玲對相關新聞的回覆：「沒有家暴，只有抱抱，也希望自己傳遞給大家的是正能量，至少會永遠這樣努力着，更希望大家都要把自己的生活過好，快樂每一天喔。」網民大讚志玲的回應可愛又高EQ，不失女神典範。
其實外界初時並不看好這段異地婚姻，不過婚後兩人愈見恩愛，志玲曾表示結婚以來夫妻間從未吵架，AKIRA在訪問中亦指對現時生活的滿意度有120分。近日有網友目擊他們手拖手現身法國巴黎約會，似足小情侶，故對家暴傳聞均大感詫異。
人人做記者
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