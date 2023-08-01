戶外騷呻熱惹禍 Cardi B被觀眾潑水 扯火掟咪還擊

近期好多歐美歌手開騷時都屢次發生觀眾投擲物件上台的事件，其中美國女歌手Bebe Rexha更因被搞事觀眾掟手機擊中眼部險盲。而美國饒舌天后Cardi B於7月29日在拉斯維加斯一海灘俱樂部戶外表演期間，亦有觀眾向她潑水，她隨即發火還拖向搞事觀眾掟咪，片段事後於網上瘋傳，隨即引發網民討論。

片段中身穿橙色裙的Cardi正在表演，當她行近觀眾前，突然有一名女觀眾向她潑水令她全身濕透，Cardi隨即發火猛力向潑水的觀眾方向掟咪並發出巨響，後方的保安人員見狀立即衝出來朝向滋事觀眾方向，並將該名女觀眾帶離現場，而Cardi於台上繼續指罵該觀眾。

事後有網民力斥台下觀眾行為不能接受：「佢（Cardi）做咗需要做嘅嘢，觀眾應停止對表演者掟嘢！」另有網民說：「好彩依家只係潑水，如果係危險液體就大件事！」不過同時亦有不少網民指Cardi的反應過激，認為掟咪做法相當危險。

夜店演出都「出事」 有網民從另一角度的片段看過事發經過後，發現該名女觀眾是有意挑釁對準Cardi潑水。不過也有當時在場的觀眾指事發前Cardi曾呻好熱，並叫觀眾向她的身體及腳潑水降溫：「但之後就有條女向Cardi臉部潑水。當女觀眾被帶走後，Cardi繼續表演並笑住叫觀眾向佢屁股潑水而唔係向佢塊臉。」

查實今次已非Cardi首次掟咪落台，就在今次事件發生之前一晚，她於當地一夜店演出時就被懷疑因不滿現場的DJ縮短她的歌曲而掟咪落地洩憤。