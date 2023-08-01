暢所欲玄：天橋

天橋在大都市中十分常見，主要是路面道路不敷應用，自然要向高空發展了。

在風水層面上，天橋的作用及吉凶，與地面道路的看法是一樣，並無太大分別，但由於天橋高於地面兩、三層樓，所以對地下店舖影響較大，主要是遮擋了陽光及光線，令天橋下的地方較暗，從而令店舖生意變得不太旺，除非天橋並不太近，遮擋光線不多則作別論。

如天橋與樓層高度平排，影響會較為嚴重，其一是天橋上車來車往，聲浪噪音必然十分厲害，此為之聲煞；其二是晚上車燈不停照入屋內而形成光煞；其三是灰塵定必比較多，因而影響健康。除了關閉窗戶之外，實無他法可以解決，所以此等與天橋平排的樓宇不選為妙。

另外，天橋的形態不喜其反弓相向而形成鐮刀煞，若住在此處，身體定必欠安，易有手術血光之災。若天橋成環抱之狀，則為玉帶環腰之吉格，居此之人運勢會較安穩、多貴人，事業及財運也較理想，其中要注意的是，天橋雖然環抱自己的住宅，若其中一端急速向下的話，其得益雖有，但得着的時間會不長，正是易來易去之象也。

玄學家伍立群