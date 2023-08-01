8月1日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月01日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
譚詠麟居高臨下報平安
「譚校長」譚詠麟早前因中暑而激瘦17磅，據知她已經康復不少叫大家不用擔心，更上載在家的相片報平安，令其半山豪宅曝光。除了大到放得落成部跑步機的露台，還可見豪宅位置優越，居高臨下，把中環和維港景色盡收眼底。而他之前亦上載過不少家中相片，見他家中有巨型魚缸，極具氣派。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230801-0801_00282_075/譚詠麟居高臨下報平安
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc