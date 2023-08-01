娛樂

譚詠麟居高臨下報平安
「譚校長」譚詠麟早前因中暑而激瘦17磅，據知她已經康復不少叫大家不用擔心，更上載在家的相片報平安，令其半山豪宅曝光。除了大到放得落成部跑步機的露台，還可見豪宅位置優越，居高臨下，把中環和維港景色盡收眼底。而他之前亦上載過不少家中相片，見他家中有巨型魚缸，極具氣派。
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