娛樂

陳妍希親子遊瑞士
台灣女星陳妍希日前於社交網上載與兒子「小星星」到瑞士旅行的視頻，片中見陳妍希笑容滿臉，更將頭挨在小星星的頭頂，大派甜心，期間，她又叫小星星望鏡頭Say Hi，大方把兒子的真面目公開，而小星星亦很乖巧，開心地哼着歌。
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