娛樂

高海寧學會獨處 自得其樂
無綫藝人高海寧剛於內地拍攝新劇回港，之後還要於香港取景，趁着空檔，她不時周圍閒逛，享受寫意生活。昨日她於社交網Po了多張相片，相中的她穿了一條黑色Tube dress，不用谷胸也能凸顯身材，瞇起眼睛狀甚歡愉，她配文謂：「當你學會了獨處，你就為靈魂成長找到了空間，回到了自己。」
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